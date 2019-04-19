Google Büyük Bir Skandala İmza Attı

En eşitlikçi internet sitelerinden birisinin de Google olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar bu arama motoru eşit davransa bile, bazı dönemlerde algoritmalar skandal niteliğinde sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Son olarak Google ile ilgili Cemevi konusunda büyük bir skandal ortaya çıktı.

Cemevleri normal şartlarda Alevi vatandaşların ibadet yeri olarak bilinir. Ancak Google algoritmaları, bunu pisuvar ile eşleştirdi. Google arama motorunda “pisuvar TDK” araması yaptığınızda karşınıza Cemevi’nin TDK açıklaması çıkıyor.

Problemin Google algoritmalarında olduğu düşünülüyor

Eğer TDK tarafından cemevleri ile pisuvar kelimeleri eşleştirmeseydi sorunun TDK kaynaklı olduğunu söyleyebilirdik. Ancak Google arama motorunda böyle bir problem çıkması, daha çok Google algoritmaları ile ilgili bir sorun olduğunu gösteriyor.

TDK’nın kendi yaptığı Cemevi tanımlanmasında, herhangi bir problem görünmüyor. Google algoritmaların daha önceden de bu tarz sorunlar ortaya çıkardığı biliyordu. Ancak ilk defa bu problem adeta büyük bir skandal haline geldi. Google yetkililerinin, bu problemi bir an önce çözmesini umuyoruz.