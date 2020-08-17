Google Chrome Pil Ömrünü Uzatmak İçin Web Sitelerini Optimize Edecek

Google laptop kullanıcıları için Chrome'da pil ömrünü uzatmanın yollarını aramaya devam ediyor. TheWindowsClub Google'ın web sitelerinin enerji tasarrufu özelliklerini etkinleştirmesini sağlayan meta etiketi denediğini keşfetti.

Google Chrome'a gelen yeni güncelleme kapsamında dizüstü bilgisayarınızın daha uzun süre çalışmasına yardımcı olmak için kare hızını düşürebilir, komut dosyası yürütmeyi yavaşlatabilir veya ekran tonunu azaltabilir. Ancak Chrome bunları yapabilmek için web sitesinden izin almalı.

Google Chrome kullanarak laptop pil ömrü nasıl uzatılacak?

Uzun bir görüntülü görüşme sırasında laptopunuzu daha fazla kullanmak veya web uygulamalarının hız önemli olmadığı zamanlarda çok fazla enerji tüketmesini önlemek istiyorsanız web sitelerini optimize etmek yararlı olabilir. Chrome için geliştirilen yeni meta etiketinde şu özellikler göze çarpıyor:

Sitelerin pil tasarrufu sağlayan temalarını gösteren bir meta etiketi.

Sitelerin sayfalarını pil tasarrufuna göre ayarlamalarına olanak tanıyan meta etiketi.

Kullanıcı pil tasarrufu moduna geçerse sitelerin de otomatik olarak pil tasarrufuna geçeceği meta etiketi.

Web sitelerini optimize etme özelliği Chrome 86 ve 87'de henüz resmi olarak gösterilmeyen bir deneme özelliği ve aynı zamanda bu özellik, pil tasarrufu sağlayan meta etiketini kullanan sitelere bağlı olacak. Yani web siteleri Google Chrome'un pil ömrünü uzatan meta etiketlerini kullanmazsa, laptop'unuz daha fazlasını beklemeyin.