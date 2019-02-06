Google Chrome, RAM Tüketimini Azaltacak

Dünyanın bir numaralı masaüstü tarayıcısı Google Chrome, yoğun bellek tüketimini sona erdirmek amacıyla yeni optimizasyonlar üzerinde çalışıyor.

Google, Chrome’un çok fazla RAM tükettiğine yönelik eleştirilere nihayet kulak verdi. İnternet devi, popüler tarayıcısının kaynak kullanımını optimize etmek için yeni yollar geliştiriyor.

ABD’li şirket, tarayıcı kapatılana kadar belli görevleri bekleten yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. ChromeStory tarafından keşfedilen özelliğin adı ise “Best Effort Tasks” (En İyi Çaba Görevleri)

Kullanıcı verilerini diske yazma, önbellekleri temizleme, metrikleri bildirme veya bileşenleri güncelleme gibi işlemlere ancak tarayıcı kapalıyken izin verileceği ve bu sayede Chrome’un standart bir işlem sırasında daha az RAM tüketeceği belirtiliyor.

Google’ın yapmak istediği şey, Chrome tarayıcısındaki tüm düşük öncelikli görevleri geciktirmek. Zira bu tarz işlemler, bellek kullanımını önemli oranda artırabiliyor; ancak bu durum yeni Chrome güncellemesinde tarihe karışacak gibi görünüyor.

Güncel verilere göre, Google Chrome masaüstünde yüzde 70’lik pazar payına yaklaşıyor. Bu da, dünyadaki yaklaşık 10 bilgisayardan 7 tanesinin, işletim sisteminin yerel tarayıcısından bağımsız olarak Chrome kullandığı anlamına geliyor.

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