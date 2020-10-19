Google Chrome Sekme Yönetimini Kolaylaştıracak Bir Özellik Alıyor

Günümüzde çok sayıda bilgisayar kullanıcısı, internette gezinirken, bir proje üzende çalışıyorken veya ödev yapıyorken web tarayıcısında çok sayıda sekme açıyor. Web tarayıcısında çok sayıda sekmenin açılması, hangi sitenin hangi sekmede yer aldığını görmeyi oldukça zorlaştırıyor. Bu durum da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Google firması, Google Chrome sekme yönetimini kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor. Sekme yönetimini kolaylaştıracak özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Google Chrome Sekme Yönetimi Kolaylaşacak

Web tarayıcılarında yer alan sekmeler, birden fazla web sitesini aynı anda açabilmenize ve web siteler arasında gezinebilmenize olanak sağlar ancak çok sayıda sekme açıldığı takdirde kullanıcı, hangi web sitenin hangi sekmede yer aldığını görebilmesi oldukça zorlaşıyor. Çok fazla sayıda sekme açmak kullanıcıların verimini artırsa da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Google geliştiricileri, Google Chrome sekme yönetimini kolaylaştırmak için kollarını sıvadı.

Geliştirici ekip, Microsoft Edge ve Google Chrome dahil olmak üzere Chromium tabanlı tüm tarayıcılara fayda sağlayacak yeni bir sekme yönetim özelliği üzerinde çalışıyor. "Scrollable Tab Strip" olarak adlandırılan yeni özellik, kullanıcıların web tarayıcısında sekmeler arasında hızlı ve pratik bir şekilde gezinebilmesine olanak sağlayacak. Chromium tabanlı bir web tarayıcısı kullanan kullanıcı, mouse tekerleği veya web tarayıcısının üst kısmında yer alan gezinme butonlarını kullanarak sekmeler arasında gezinebilecek. Böylece kullanıcıların karşılaştığı sorun ortadan kaldırılacak.

Google tarafından geliştirilen sekme yönetimi özelliğini hem Chromium tabanlı Microsoft Edge Canary hem de Google Canary web tarayıcısı üzerinden deneyebilirsiniz. Söz konusu özelliği Edge Canary tarayıcısında etkinleştirmek için ilk olarak Edge Canary'nin kısayoluna sağ tıklayın ve hemen ardından açılan pencere üzerinden "Özellikler" seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından açılan pencerede yer alan "Hedef" kısmındaki "ms edge.exe" yazısının sonuna "-enable-features = ScrollableTabStrip" komutunu ekleyin. "Ms edge.exe" yazısı ile yazacağınız komut arasında bir boşluk olması gerekiyor.

Google Chrome Canary web tarayıcısında Scrollable Tab Strip olarak adlandırılan yeni özelliği aktif etmek için ilk olarak Chrome Canary tarayıcısını açın. Daha sonra "chrome://flags" sayfasını ziyaret edin. Flags sayfası üzerinden arama kutusuna "Scrollable Tab Strip" yazın ve ardından arama sonuçlarında çıkan özelliği "Enabled" olarak değiştirin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni özellik aktif olacaktır.

Google, yaklaşık bir yıldır sekme yönetimini kolaylaştıracak bu özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin Microsoft Edge ve Google Chrome dahil olmak üzere Chromium tabanlı web tarayıcılarına 2020 yılının sonlarında geleceği tahmin ediliyor. Google Chrome sekme yönetimini kolaylaştıracak özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Google tarafından üzerinde çalışılan özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.