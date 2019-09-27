Google, Çinli Şirketin Uygulamalarına Karşı İnceleme Başlattı

Google, Çinli şirket iHandy’nin uygulamalarını mercek altına aldı. iHandy tarafından geliştirilen ve milyonlarca kullanıya hitap eden uygulamalar arasında ‘Sweet Camera’ gibi popüler uygulamalar da bulunuyor.

iHandy’yi detaylı bir şekilde incelemeye başlayan Google, şirketin Google Play Store'da bulunan 46 uygulamasını kaldırdı. Uygulamaların Google Play Store’da neden kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmazken, incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Google’ın uygulama mağazasından kaldırılan 46 iHandy uygulaması arasında, selfie, güvenlik ve antivirüs, klavye, burç, emoji ve sağlık uygulamaları gibi uygulamalar bulunuyor. Bunlar arasında en popüler uygulamanın, 50 milyondan fazla kez indirilen ‘Sweet Camera – Selfie Beauty Camera, Filters’ olduğunu söyleyebiliriz.

Google’ın böyle bir karar almasına şaşırdıklarını dile getiren iHandy Başkan Yardımcısı Simon Zhu, “Bizim açımızdan hiç beklenmedik bir şeydi. Sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Uygulamaların Google Play Store'a yeniden yüklenmesini umut ediyorum. Google'ın son yıllarda hem geliştiriciler hem de kullanıcılara sağlıklı bir ekosistem oluşturmak için politikalarını geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. İtibar sahibi geliştirici olarak bu geliştirmeleri kesinlikle destekliyoruz.” diye konuştu.