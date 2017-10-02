Google, Çok Tartışılan Haber Politikasını Değiştirdi

Arama motoru devi Google, kullanıcıların her haber girişinde abonelik ücretleriyle karşılaşmaması için büyük haber kuruluşlarına az 3 ücretsiz haber yayınını şart koşuyordu. Büyük haber merkezleri bu durumdan fazlasıyla rahatsızdı. İçeriklerini ücretsiz yayınlamak istemeyen medya şirketleri Google'ın tartışmalı haber politikasını sürekli eleştiriyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Google, bugünden itibaren çok tartışılan haber politikasını değiştirdi.

Dünya çapında bilinirliği olan gazeteler bir süredir abonelik sistemini kullanıyorlar. Yayınlanan haber içeriklerini okuyuculara belli bir ücret karşılığında okutan gazeteler, uzun süredir Google ile bu konuda sık sık karşı karşıya geliyorlardı. Medya şirketlerinin elinde bulunan gazeteleri arama motorunda göstermemekle korkutan Google, hepsinden ücretsiz haber servisi yapmalarını bekliyordu. Kazançlarının çok düştüğünden şikayet eden ve okuyucularından yardım bekleyen gazeteler ise buna karşıydı. Görünüşe göre bu savaşı gazeteler kazandı.

Google'ın değişen haber politikası ile gazetelere istedikleri kadar ücretsiz makale yayınlama hakkı verildi. Oluşturulan bu yeni model, gazetelerin hem abonelikleri artırmasına hem de hangi içerikleri ücretsiz yayınlayacaklarına karar vermesini sağlayacak. Bu sayede medya şirketleri sadece kaliteli içeriğe odaklanabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Google News Başkan Yardımcıı Richard Gingras, "Gazetecilik, en önemli konularda doğru ve zamanında bilgi sağlıyor, önemli konulardaki anlayışımızı şekillendiriyor ve gerçeği araştırmak için bizi daha fazla öğrenmeye itiyor. İnsanlar yüksek kaliteli içerik aramak için Google'a geliyorlar ve bizim de işimiz onları bulmalarına yardımcı olmak. Ancak bazen bu içerik bir ödeme duvarının arkasında kalıyor. Bu sorunları çözmek için, haber yayıncılarıyla abonelik sistemlerini nasıl destekleyeceğimiz hakkında konuştuk" dedi.

Google'ın bundan böyle kullanıcıların abonelik hizmetlerine yönelmesi bekleniyor. İlerleyen dönemlerde oluşturulacak ödeme altyapısıyla belki bu gerçekleşebilir. Bekleyip göreceğiz.