Google da Kripto Para Reklamlarını Yasaklıyor

Geçtiğimiz günlerde Facebook, kendi sosyal medya platformundaki kripto para reklamlarını kaldıracağını ve yasaklayacağını açıklamıştı. Görünüşe bakılırsa Facebook aldığı bu kararda yalnız değil. Google da kendi platformunda kripto para ve benzeri reklamları yasaklayacağını açıkladı. Yine de Google’ın bu yasaklamasının Facebook’unki kadar katı olmayacağı belirtildi.

Google’ın kripto para reklamlarını tümüyle yasaklamayacağı, bunun yerine sadece suistimal, kötüye kullanım amacı taşıyan kripto para reklamlarını yasaklayacağı açıklandı. Google’ın bunu yapmasının amacı, bazı kötü amaçlı kişilerin sahte kripto para reklamlarıyla insanları yanlış yönlendirmesinin, insanları dolandırmasının ve bu reklamlar sayesinde haksız kazançlar sağlamalarının önüne geçebilmek.

Bu reklamlardan bazıları, reklamlara tıklayan kullanıcıların bilgisayarlarını gizlice hack’leyerek kötü amaçlı kişilerin kripto para kazanmasına yardımcı oluyor. Sıradan kullanıcıların bilgisayarlarını gizlice hack’leyerek kripto para kazancı sağlama yöntemi aslında yeni sayılmaz. Geçtiğimiz yıl Buenos Aires’te, bir Starbucks’taki Wi-Fi’ye bağlanan kullanıcıların bilgisayarlarının, kripto para kazancı sağlamak isteyen kötü amaçlı kişiler tarafından gizlice hack’lendiği ortaya çıkmıştı.

Google’ın bir sözcüsü konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Reklamları kötüye kullanarak kripto para kazancı sağlamaya çalışmak masum kullanıcıları suistimal etmenin yeni bir yolu ve bu durum bizim politikalarımızı da ihlal ediyor. Bu nedenle bu konuyu yakından takip ediyoruz. Politikalarımızı, çok katmanlı bir algılama sistemi üzerine oluşturuyoruz. Yeni tehditler ortaya çıkar çıkmaz biz de platformlarımızı güncelliyoruz ve bu tehditlere karşı gerekli önlemleri alıyoruz.”