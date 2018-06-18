Google'dan 550 Milyon Dolarlık E-Ticaret Anlaşması

Geçtiğimiz dönemde çeşitli anlaşmalar ve yatırımlar yoluyla Çin pazarına geri dönüş yapan Google, şimdi ise e-ticaret pazarında genişlemek istiyor. Çin'in en büyük ikinci e-ticaret zinciriyle anlaşma sağlayan ABD'li dev, Çin pazarı üzerinden global olarak satış gerçekleştirecek.

Aliexpress'ten sonra Çin pazarının en büyük ikinci e-ticaret sistemi olan JD.com ile Google arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Tam 550 milyon dolarlık bu anlaşma çerçevesinde, stratejik bir ortaklık yatıyor. Yani anlaşma sayesinde JD.com, Google desteğiyle ürünlerini satabilecek ve daha geniş bir pazara açılmış olacak. Google ise kullanıcılarına 'kişiselleştirilmiş' bir alışveriş deneyimi yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca Asya pazarındaki tahminlere göre, bölgedeki internet erişimi ve internet perakendesinin büyümesi nedeniyle 2025 yılına kadar online olarak 88,1 milyar dolar harcanacak. Bu seviyedeki bir büyümeden yararlanmak isteyen Google, anlaşma ile ilgili şu şekilde bir açıklamada bulundu:

"JD.com'un tedarik zincirini, bu alandaki lojistik uzmanlığını ve teknolojik güçlerimizi birleştirerek, perakendiclerin tüketicileri için daha az efor sarfederek satış yapabilecekleri yeni yollar keşfetme çalışacağız."

Google ile yapılan anlaşma sayesinde ABD ve Avrupa pazarında boy gösterecek olan JD.com, ürünlerini daha büyük kitlelere duyurabilecek. Aynı zamanda Google da bu pazardaki ürünler sayesinde global rekabeti artırmış olacak. Zaman içerisinde JD.com'un nasıl bir yayılım göstereceğine hep birlikte tanık olacağız.