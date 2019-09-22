Google’dan Avrupa’ya 3 Milyar Euro’luk Ek Yatırım

Teknoloji devi Google, Finlandiya, İrlanda, Belçika ve Hollanda’da bulunan veri merkezlerini genişletmek istiyor. Şirket bu amaçla 3 milyar euro’luk ek yatırım yapacağını açıkladı.

3 milyar euro’luk ek yatırım kararı, Google CEO’su Sundar Pichai tarafından duyuruldu. Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Pichai, yeni yatırım sayesinde Avrupa’daki veri merkezlerini genişleteceklerini belirtti.

Bu yatırımla birlikte 2007’den beri Google’ın Avrupa’daki yatırımlarının toplamının 15 milyar euro’ya ulaşacağı belirtiliyor. Pichai ayrıca, yeni yatırımın Avrupa Birliği’nde 13 bin tam gün istihdam sağlayacağına dikkat çekti.

Google’ın hali hazırda yenilenebilir enerjiyi kaynaklarını yoğun şekilde kullandığı biliniyor. Bu konuya vurgu yapan Pichai, AB’de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 1 milyar euro daha yatırım yapacaklarını söyledi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, Google’ın AB'deki ek yatırım planı kapsamında Finlandiya'daki Hamina veri merkezine de 600 milyon euro’luk ilave yatırım yapılacağını ifade etti.