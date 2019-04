Google’dan 'Sahte Tık' Uygulamalarına Büyük Darbe

Google, 'sahte tık' sayesinde haksız gelir elde eden uygulamaları engellemek istiyor. Sahte tık uygulamalarını tespit eden Google, bunları Google Play Store’dan kaldırıyor.

BuzzFeed ve güvenlik araştırmacıları, DO Global isimli bir şirketin reklam yolsuzluğunu ve kullanıcı bilgilerini kötüye kullandığını ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Google, sahte tık uygulamaları geliştirdiği belirtilen DO Global’a karşı büyük bir mücadele başlattı. Bu mücadele kapsamında, DO Global’ın portföyündeki uygulamalar birer birer Google Play Store’dan kaldırılıyor. Üstelik Çin’in önemli teknoloji şirketlerinden Baidu‘nun da DO Global’ın ortaklarından biri olması, bu mücadeleyi daha da ilginç kılıyor.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan Google, "Kullanıcılarımızı ve reklam verenlerimizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Bu doğrultuda küresel ölçekte sahteciliğe ve kötüye kullanıma karşı mücadeleye yönelik araçlara yatırım yapıyoruz. Zararlı hareketleri titizlikle inceliyoruz ve ihlâl tespit ettiğimiz durumlarda harekete geçiyoruz. Bu doğrultuda geliştiricilerin uygulamalarından para kazanmasını engellemek veya uygulamaları Play Store’dan kaldırmak gibi yaptırımları hayata geçiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Google’ın bu açıklaması, DO Global’a karşı toplu bir yasaklama yapıldığını tam olarak doğrulanmasa da, BuzzFeed’in DO Global hakkındaki iddialarının gerçek olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, en az altı DO Global uygulamasında sahte reklam tıklatma kodunun bulunduğunu belirtiyor. Uygulama kapatılmış olsa bile, bu kod arka planda çalışmayı sürdürüyor. DO Global’ın daha önce Google Play Store’da birçoğu farklı geliştiricilerin isimleriyle yayınlanmış halde yaklaşık 100 kadar uygulaması bulunuyordu. Ancak bu uygulamaların büyük bir kısmının Google tarafından kaldırıldığı belirtiliyor. Hatta BuzzFeed, Google Play Store’dan kaldırılan DO Global uygulamalarının sayısının 46’yı bulduğunu iddia ediyor.

Google sahte tık uygulamalarına karşı başlattığı bu mücadeleyle büyük takdir topluyor. İnternet devi, sahte tıklatma ve reklam sahteciliği konusunda daha önce de benzer adımlar atmıştı. Google geçtiğimiz yıl da, bazı porno sitelerin reklamlarını gösterdiği gerekçesiyle 60 oyunu Google Play Store’dan kaldırmıştı.