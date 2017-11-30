Google Dökümanlar, iOS için Güncellendi

Google Dökümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar; belki de çoğumuzun hem bilgisayar hem de telefonda mobil uygulama aracılığıyla sıkça kullandığı ve pratik bulduğu sanal ofis uygulamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Google bu uygulamalar için App Store’da bir güncelleme yayınladı. iOS 11 destekli uygulamalar, genel olarak iPhone X ve iPadler için oldu.

iPhone X için olan güncelleme, ekran çözünürlüğü iyileştirmesi ve ekranın daha verimli kullanılması şeklinde oldu. Uygulamalar artık OLED ekrana uçtan uca uyumlu, etrafında siyah, rahatsız edici boşluklar olmadan ekrana tam olarak oturabiliyor. Böylelikle iPhone X kullanıcıları daha kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip uygulamalar üzerindeki içeriklerini zevk alarak üretebiliyor.

iPadler için olan güncelleme ise “sürükle bırak” özelliğinin getirilmesi şeklinde oldu. iOS 11 ya da üstü sürümlere sahip bir iPad’de artık diğer uygulamalar üzerindeki içerikleri Dökümanlar, E-Tablolar ya da Slaytlar uygulamalarına sürükleyebilirisiniz. Sürüklediğiniz içerik birebir olarak uygulamalara yapışacaktır. Son olarak, uygulamalar üzerinde hata düzeltmeleri yapıldı.

Ayrıca kullanıcılar şifre, dokunmatik kilit ve yüz tanıma kilidi gibi seçeneklerle Drive, Dökümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar uygulamaları ile koruma altına alabiliyorlardı fakat artık kullanıcılar “Şifre kilidini bu uygulamada kullanamazsınız” şeklinde uyarılarla karşılaşıyorlar.

Dökümanlar, Drive, E-Tablolar ve Slaytları App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.