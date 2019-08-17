Google Drive’a Yeni Özellik Geliyor

G Suite uygulamalarında verimliliği artırmak amacıyla Google, geçtiğimiz hafta tüm G Suite sürümleri için Drive'da yeni bir öncelikli sayfa tanıttı. Şirket şimdi de, yeni bir beta programın parçası olarak Drive'da 'dosya kısayollarını' önümüzdeki haftalarda test etmeye başlayacağını duyurdu.

Yaklaşan beta sürümü hem yöneticilerin hem de son kullanıcıların Google Dokümanlar, Google Slaytlar, Google Sayfa Dosyaları, JPG'ler, PDF'ler, Microsoft Office dosyaları ve Drive'daki klasörler için kısayollar oluşturmasına olanak sağlayacak. Bu kısayollar, kısayolun oluşturulduğu klasöre veya Drive’a erişimi olan tüm kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Yöneticiler şimdi burada yaklaşan Drive kısayolları beta programına kaydolabilir. Etki alanınız programa kabul edildiğinde, son kullanıcılar Google Dokümanlar, Sayfalar ve Slaytlar dosyalarındaki 'Star (Yıldız)' seçeneğinin yanındaki 'Drive’da bu dosyaya kısayol ekle' seçeneğini kullanarak bir kısayol oluşturabilir. Bu seçeneğe tıkladığınızda, dosya kısayolunun Drive'ınızda görünmesini istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

Google Drive'da ise, bir dosyayı sağ tıklayıp 'Drive'a kısayol ekle' seçeneğini seçerek kısayollar oluşturabilirsiniz. Buna alternatif olarak, bir öğeyi My Drive'daki bir klasörün içine sürükleyip bırakabilirsiniz. Ancak, bir kısayol oluşturmanın bir dosyaya ya da klasöre erişim izni vermediğini de belirtelim.