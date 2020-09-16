Google Drive Çöp Kutusu Ögeleri Otomatik Olarak Silinecek

Popüler bulut depolama hizmeti Google Drive milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet vermeyi amaçlayan Google, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek bir dizi özellik üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi Google'ın kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir dizi özellik içerisinde Google Drive çöp kutusu ögelerini otomatik olarak silme özelliği de bulunuyor. Peki, Google Drive hizmeti, çöp kutusuna gelecek olan özellik ile nasıl bir hal alacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Drive Çöp Kutusu Ögeleri Otomatik Olarak Temizlenecek

24 Nisan 2012 yılında hizmet vermeye başlayan bulut depolama hizmeti Google Drive, bu zaman kadar çok sayıda güncelleme aldı. Bulut depolama hizmeti, Google tarafından yayımlanan güncellemeler ile birlikte kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileştirildi. Ücretsiz olarak kullanılabilen bulut depolama hizmeti, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek amacıyla yeni bir güncelleme almaya hazırlanıyor.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan bulut depolama hizmeti Google Drive'a yeni bir özellik geliyor. Önceden çöp kutusuna gönderilen ögeler, kullanıcı tarafından silinmediği sürece çöp kutusunda bekliyordu. Yeni özellik ile birlikte çöp kutusunda yer alan ögeler 30 günün sonunda kalıcı olarak silinecek. Peki, Google Drive'ın yeni özelliği ne zaman gelecek? Google tarafından paylaşılan blog yazısına göre dünyanın en popüler bulut depolama hizmetlerinden biri olan Google Drive'a söz konusu güncelleme 13 Ekim tarihinde gelecek.

Google, bulut depolama hizmetine gelecek olan bu özellikle tıpkı Gmail'de olduğu gibi kullanıcı tarafındaki yükü azaltmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, Google Drive'ın alacağı bu güncellemeyle beraber çöp kutusunda yer alan ögeleri silmek çok zahmetsiz bir hal alacak. Peki, siz Google Drive'ın alacağı güncelleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.