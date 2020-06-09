Google Duo'ya Zoom Özelliği Geldi

Google’ın görüntülü konuşma platformu Duo, popüler video konferans programı Zoom’un bir özelliğini aldı. Google Duo’da kullanıcılar artık davet linki göndererek katılımcıların konuşmaya kolayca dahil olmasını sağlayabiliyor. Google Duo görüntülü aramalarda davet linki gönderme özelliğinin detayları haberimizde.

Google’ın işletmeler için tasarladığı platformu Google Meet’in aksine Duo, daha mobil dostu ve kullanıcı odaklı bir uygulama. Ancak hala devam eden Kovid-19 salgını süresince her zamankinden daha fazla insan görüntülü sohbet için standart video görüşmesinden daha büyük ölçeklerde video konferansı kullanıyor. Bu, Google’ın Duo dahil tüm çeşitli sohbet uygulamalarının gelişmesine neden oldu. Google, uygulamaya yeni AV1 codec desteği sunarak arama kalitesini artırdı, ayrıca aramalarda 12 kişiye kadar katılım sağlanabiliyor. Şirket ayrıca kullanıcıların masaüstü veya dizüstü bilgisayarda video konferans için daha güçlü, web tabanlı bir seçeneğe ihtiyaç duyması durumunda Nisan ayından bu yana ücretsiz kullanılabilen Meet’i sunuyor.

Google Duo Davet Linki Nasıl Gönderilir?

Google Duo’ya yeni gelen davet linkleri, web desteği, ekran karalama, Snapchat tarzı maske efektlerini de içeren büyük bir güncellemenin bir parçası. Davet bağlantılarının yakında sunulacağı söyleniyordu ve Google sonunda sunucu tarafında güncelleme yaparak uygulamanın eski sürümlerinde bile özelliği aktif etti. Şimdi, kullanıcılar bir Duo araması gerçekleştirmek ve kişileri dahil etmek için, grup çağrısı oluşturduktan sonra bunu özel bir davet linki aracılığıyla yapabiliyor. Şu anda yalnızca Android ve iOS dahil mobil cihazlarda çalışıyor.