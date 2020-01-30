Google Earth Mobil Uygulamasında Yıldızları Görmek Mümkün Olacak

Google Earth ile Dünya’nın uydular tarafından çekilmiş fotoğraflarını görmek uzun bir süredir mümkünken, Dünya'ya uzaydan bakarken arka planda yıldızları görmek, sadece bilgisayarlar ile mümkün oluyordu. Ancak gelen son güncelleme ile birlikte eskiden telefon uygulamalarında siyah olarak görülen arka planı, yıldızların yer aldığı şekli ile görmek mümkün olacak.

Google’ın yaptığı son güncelleme ile birlikte tabletten ya da telefondan Dünya’nın uzaydan görüntüsüne bakmak istediğinizde Samanyolu Galaksisi’ni görebileceksiniz. Dünya'yı yıldızlarla bir arada görmek, gerçekçilik açısından oldukça önemli bir gelişmeydi. Dünya'ya uzaydan bakarken görülen arka plan, Avrupa Güney Gözlemevi tarafından yakalanan görüntülerden oluşuyor. Dünya'nın bu görüntüsü, gezegenimize yaklaşık 48 bin kilometre uzaktan bakmakla eşdeğer.

Google’ın açıklamalarına göre programa yıldızları eklemek, Google Earth’ün mümkün olduğunda gerçekçi görünmesi için gerekli bir adımdı. Yine aynı şekilde gerçekçiliği sağlamak adına daha önce programa, hava durumu için hareketli bulutlar eklenmişti.

Yazılım mühendisi Jonathan Cohen’e göre Google Earth için gerçekçilik oldukça önemli. Çünkü Cohen’in açıklamalarına göre Google ekibi, insanların Google Earth kullanarak Dünya'nın evrendeki yerini bir bütün içerisinde görmelerini istiyor.