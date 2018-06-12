Google, Giriş Ekranını Değiştiriyor! Kimlik Avına Yakalanmayın

Dünyanın en popüler sistemlerinden olan Google ürünlerinin giriş ekranı değişiyor. Bu değişme sonrasında dolandırıcılık veya kimlik avı hileleri artabileceği için yeni giriş ekranına göz atmanızda yarar var.

Farklı giriş ekranları her kullanıcı için tehdit oluşturmaktadır. Bilinçli kullanıcılar genellikle bu sahte girişlerden kaçınır, hemen kullanıcı adı ve şifresini girmez. Ancak dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Google giriş ekranını değiştirme kararı aldı ve bu durum milyonlarca kişinin tedirginlik yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Google önceden bir görsel paylaşarak kullanıcılarını bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

Geçen hafta duyurulan yeni ekranın GSuite kullanıcıları tarafından 14 Haziran Perşembe günü görülebileceği dile getirildi. Diğer Google kullanıcıları ise ortalama iki hafta gecikmeli olarak Temmuz ayında yeni tasarıma erişim sağlayabilecekler. Kullanıcılarla paylaşılan giriş görseline göre, yeni tasarımın daha derli toplu olduğu ve sadeleştirildiği gözlerden kaçmıyor.

Yine de çok büyük bir yeniliğe sahip olmayan bu ekran ile karşılaşırsanız, tedirgin olmanıza gerek yok. Yalnızca değişimin gerçekleştiğinin farkında olun. Doğru web sayfasında olduğunuzu kontrol edin ve tüm bunlardan sonra Google hesap bilgilerinizi girmeye başlayın.