Google Halk Oylaması Başlıyor, En İyi Oyunu Siz Belirleyin

Google'ın her yıl düzenlediği çeşitli etkinliklerinden biri olan Google Play Halk Oylaması 2018 başladı. Bu ödül kapsamında yılın en iyi Android uygulamasını ve Android oyununu belirleme şansına sahip olabileceksiniz.

2018 içerisinde çeşitli ödüller vererek hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların nabzını tutan Google, Halk Oylaması kapsamında kullanıcılarına da söz hakkı veriyor. Toplamda 20 adet uygulamayı ve 20 farklı oyunu yarışma içerisine sokan Google, Play Store'un yıl içerisindeki en iyi yapımlarını bulmaya çalışıyor.

10 Kasım'dan itibaren kullanıcıların oylarını alacak olan Google, bu tarz ödüller sayesinde Play Store'u da canlı tutmayı başarıyor. En iyi uygulamalar tarafında Pandora, Reddit ve Uber gibi hizmetler bulunuyorken şaşırtıcı bir şekilde TikTok ve Tinder gibi uygulamalar da bu kategoride yer alıyor. Ayrıca kendi ürünü YouTube TV'yi de listeye koyan şirket, en iyi oyun kategorisinde ise Pokémon GO ve PUBG Mobile'ı listelemiş durumda.

Yaklaşık 5 gün içerisinde başlayacak olan Play Store Halk Oylaması 2018'in kıran kırana geçeceğini söylemek mümkün. Yakın zamanda tüm Android telefonlara gelen Fornite listede yer almamasına rağmen PUBG'nin listede kendine yer bulması da dikkat çeken ayrıntılardan.

Oylamaya katılmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli ancak yarışmanın henüz başlamadığını unutmayın. Szce yılın en iyi uygulaması ve oyunu neydi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.