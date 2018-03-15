Google Haritalar, Artırılmış Gerçeklik Oyunları Geliştiricilere Açıldı

Google, artırılmış gerçeklik oyunları geliştirenleri ilgilendiren yeni haritalama platformunu duyurdu. Geliştiricilere daha kolay gerçek dünya oyunları tasarlamalarına imkan veren yeni Google Maps API’sinin detayları ve bu bağlı ilk çıkacak AR oyunlar haberimizde.

Bir ara dünyayı kasıp kavuran, milyarlarca insanı telefona kilitleyen Pokemon Go dahil şu ana kadar çıkan tüm artırılmış gerçeklik oyunları, Google Haritalar’ın gücünden tam olarak faydalanamıyordu. Oyun için tasarlanmamış yarı kapalı harita yapılarına bağlı olmaları geliştiricileri zora sokuyordu. Geliştiriciler, haritalama bilgisini kullanmak için türlü cambazlıklara giriyordu. Google, bu sorunu çözmek adına hem Haritalar platformunun gerçek zamanlı verilerini açtı hem de geliştiricilere bu verilere dayalı oyunlar hazırlamalarına yardımcı yeni yazılım araç kitleri sundu.

Geliştiricilerin gerçek dünya oyunlar yaratmalarını kolaylaştıran yeni haritalama platformu, üç ana bölümden oluşuyor. İlki, geliştiriciler (kayıt olanlar) gerçek zamanlı Google Haritalar verilerine erişebilecek. Bunun bir parçası olarak Google, dünyada en yaygın oyun motorlarından Unity için yeni yazılım geliştirme kiti sunuyor ki; yeni kit geliştiricilerin haritalama verilerini oyuna daha kolay dahil etmesini sağlayacak. Son olarak yeni API ile geliştiriciler gerçek dünya konumları çevresinde oynanış deneyimleri yaratabilecek. Unity entegrasyonu ayrıca geliştiricilere haritaları özelleştirmeleri konusunda esneklik sağlayacak. Bina ve yolların objelere dönüştürülmesi gibi büyük bir esneklikten bahsediyoruz.

Google’ın yeni haritalama platformundan tam olarak yararlanacak mobil oyunlar da belli oldu. The Walking Dead: Our World, Ghostbusters World ve Jurassic World Alive, yakın zamanda göreceğimiz konum tabanlı oyunlar arasında olacak. Apple tarafında ARKit, Google tarafında da ARCore artırılmış gerçeklik kitleri kullanılarak geliştirilen oyunların tüm cihazlarda oynanabilir olamayacağını da belirtmek gerek.