Google’ın Arama Sonuçları Sosyal Medyanın Gündeminde!

İnternetin en popüler arama motorlarından Google’da 'emekli insanlar' yazınca çıkan görseller sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayda, birçok kullanıcının paylaştığı görsellere göre, Google'da Türkçe 'emekli insanlar' araması ile İngilizce aynı anlama gelen 'retired people' araması yapıldığında çok farklı görsel sonuçlar ortaya çıkıyor.

İngilizce yapılan aramada 'retired people' yazıldığında Google arama sonuçlarında mutlu ve tatil yapan emekli insanların fotoğrafları gösterilirken, Türkçe yapılan aramada 'emekli insanlar' yazıldığında yoksul yaşlı insanların sırada bekledikleri mutsuz fotoğraflar gösteriliyor.

Google’ın, en çok tercih edilen, en çok tıklanan bağlantıları arama sonuçlarını en üst sıralarında gösterdiği biliniyor.

Bu görsel sonuçlara göre, Avrupa’daki emekli insanlarla ülkemizdeki emekliler arasında gerçekten bu kadar büyük farklar var mı sorusu, şu anda sosyal medyada en çok tartışılan konuların başında geliyor.