Google'ın Kurucuları Sergey Brin ve Larry Page Görevlerinden Ayrıldı

Dünyanın en çok kullanılan internet hizmetlerinden birkaçını yaratan Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, şirketteki görevlerini bıraktıklarını duyurdular. Google’ın çatı şirketi Alphabet’ten ayrılan ikili, bütün görevlerini Google’ın CEO’su Sundar Pichai’ye bıraktıklarını belirttiler.

1998 yılında kurulan Google, yıllar içinde geliştirdiği ve satın aldığı yeni hizmetler ile şirketleri Alphabet adını verdiği çatı şirkette toplamıştı. Yeni yapılanmanın ardından Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, Alphabet’te CEO ve başkanlık görevlerini üstlenmiş, Google’ın CEO’su ise Sundar Pichai olmuştu. Yeni yapılanmanın ardından Larry Page ve Sergey Brin ikilisinin üzerindeki görevlerin bir hayli azaldığı dile getirilirken, bugün ilginç bir gelişme yaşandı.

Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "daha temiz ve daha hesap vereblir" bir şekilde yönetilmesi için bu adımın atıldığı belirtildi. İkisi de 46 yaşında olan Google’ın kurucuları Brin ve Page, kararla ilgili olarak "Artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi. Brin ve Page yaptıkları açıklamada, "İkimiz de, şirket bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok" ifadelerine yer verdi. Page ve Brin şirkete tavsiye veren ancak günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Picha'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını vurguladı.

Sundar Pichai kimdir?

1972 yılında Hindistan’ın o zamanki adıyla Madras şehrinde doğan Sundar Pichai, Tamil kökenli Lakshmi ve Regunatha çiftinin çocukları olarak dünyaya gözünü açmıştı. Babası bir İngiliz şirketi GEC’te mühendis olan Pichai’nin annesi ise stenograf olarak görev yapıyordu. Günümüzdeki adı Chennai olan şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamlayan Google CEO’su, IIT Kharagpur Üniversitesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesinde malzeme bilimi ve yarı iletkenler fiziği üzerine lisans eğitimi almaya gitmişti. Pichai, sonrasında Wharton School’da işletme yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştı.

Sundar Pichai, Google’da görev almadan önce Applied Materials’ta ürün yöneticiliği, McKinsey & Company isimli şirkette yönetim danışmanlığı gibi pozisyonlarda çalışmıştı. 2004 yılında ürün yöneticisi olarak Google’a geçmişti. Gmail, Google Chrome, Chrome OS ve Google Drive gibi hizmetlerin yapımında yer alan ve çeşitli diğer hizmetleri denetleyen Pichai, 2013 yılında Andy Rubin’in yerine Android’de görev almaya başladı.

2014 yılında Microsoft’un CEO’su olarak adı anılmaya başlayan ve bu pozisyon için oldukça ciddi şekilde düşünülen Pichai, Google’dan ayrılmama kararı almış ve Microsoft’un başına ise bir başka Hindistan kökenli Satya Nadella getirilmişti. 10 Ağustos 2015’te ise Sundar Pichai, Google’a CEO olarak atanmıştı.