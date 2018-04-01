Google'ın URL Kısaltma Servisi Goo.gl Kapanıyor!

Google'ın yaptığı açıklamaya göre URL kısaltma servisi Goo.gl kademeli olarak kapanacak. 2009 yılında kullanıma sunulan Goo.gl, 10. yılında yayın hayatına veda edecek.

Goo.gl ile uzun URL'leri kısacık hale getirebiliyorduk. Bu sayede daha düzenli ve kullanıcı dostu bir hale geliyordu. Bundan yıllar önce URL kısaltma servisleri çok popülerdi. Bunların en başında da Goo.gl bulunuyordu. Ama gelişen ve değişen internet Google'un bu servisi kapatmak istemesine sebep oldu.

Google'ın URL kısaltma servisi Goo.gl 13 Nisan'da kapatılacak. Bunun yerine Firebase Dynamic Links (FDL) isimli akıllı sistem gelecek. Bu akıllı sistem ile kullanıcıları iOS, Android ve uygulamaları içinde istenilen konuma gönderebilmemiz sağlanacak.

Goo.gl, 13 Nisan'da kapatılacak. Ancak daha önceden Goo.gl kullanan kullanıcılara 30 Mart 2019 tarihine kadar kullanma izni verilecek. Daha önceden oluşturulmuş linkler ise bozulmayacak.