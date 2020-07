Google'dan iPhone Kullanıcıları İçin Ücretsiz Yedekleme Aracı

Google, bulut depolama servisi olarak tanıttığı Google One’a yedekleme özelliği ekledi. Android telefon kullanıcılarının yanı sıra iPhone kullanıcıları da telefondaki tüm verileri yedekleyebilecek. iCloud’a alternatif Google One iOS uygulaması neler sunacak? detaylar haberimizde.

Google One: iPhone'lar İçin Ücretsiz Yedekleme Aracı Olacak

Android telefon kullanıcıları Google One abonelik hizmetinin bir parçası olarak telefon yedekleme aracından faydalanabiliyor. Google, şimdi bunu genişletmek istiyor. Google, Çarşamba günü yaptığı duyuruda ücretsiz telefon yedekleme aracının artık Android özelinde olmayacağı, iPhone kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Google, ücretsiz olarak 15GB depolama alanı verecek. Bu alan, Gmail, Fotoğraflar, Drive şimdi ek olarak telefon yedekleme arasında dağıtılacak. Google, Google One uygulaması ile tüm bunları tek bir yönetme imkanı verecek. Google One abonesi olmayan kullanıcılar da telefonlarını ücretsiz yedekleyebilecek. Yedekleme aracı, rehber, fotoğraflar, videolar, takvim etkinlikleri gibi verileri otomatik olarak yedekleyecek.

Telefondaki Tüm Veriler Otomatik Yedeklenecek

Google, “Android telefonlarda, Google One üyeliğiniz olmasa bile otomatik yedekleme kullanılabiliyor. Ve şimdi iPhone kullanıcılarına Google ile fotoğraf, video, kişi ve takvim etkinliğini saklamanızı sağlayan yeni bir iOS uygulaması sunuyoruz. Telefonunuzu Google One uygulamasıyla yedeklemeye başlayın ve Google Hesabınızla birlikte verilen ücretsiz 15GB depolama alanını kullanarak önem verdiğiniz şeyleri kaydedin. Telefonunuzu kırar, kaybeder veya değiştirirseniz, verilerinizin bulutta güvende olduğunu bilerek rahatlarsınız.” diyor.

Ücretsiz 15GB Alan

Temel 15GB depolama alanını yeterli bulmayanlar için, Google One abonelik (üyelik) seçeneklerinden bahsetmek gerek. 100GB alan 5.79 TL, 200GB alan 11.59 TL, 2TB alan 28.99 TL, 10TB alan 289.99 TL, 20TB alan 579.99 TL ve 30TB alan 869.99 TL olarak fiyatlandırılmış. Tüm planlarda aile üyesi eklenebiliyor yani ailenizden biriyle ortak kullanabiliyorsunuz. Google’ın önerdiği plan aylık 11.59 TL ödemeli 200GB.

iCloud Alternatifi Yakında Sunulacak

Google’a göre yeni Google One uygulaması yakında kullanıma sunulacak ve Android kullanıcıları bu değişiklikleri önümüzdeki günlerde görmeye başlayacak. iOS kullanıcıları için de yeni telefon yedekleme aracı ve uygulaması yakında sunulacak.