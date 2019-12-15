Google Maps Neredeyse Dünyanın Tamamını Gözetliyor

Google, haritalama ürünlerini görüntü kullanımıyla daha bilgilendirici ve etkileyici kılıyor ve yeni raporunda, harita oluşturma sürecine daha derin bir incelemeyi sunuyor. Verilere göre dünyanın yüzde 98'i Google Maps'ten erişilebilir durumda.

ABD'li şirket Google, Maps'te barındırdığı verilerle dünyayı 400 kez çevreleyecek kadar Sokak Görünümü (Street View) için 10 milyon milden (16 milyon km) fazla fotoğraf çektiğini söylüyor. Ayrıca Google, Earth’te tarayabileceğiniz 36 milyon kilometrekare HD uydu görüntüsü olduğunu ve bu görüntülerin yüzde 98’lik alanı kapsadığını belirtiyor.

Teknoloji devi, mümkün olduğunca çok harita görüntüsü yakalamak için kullandığı teknikleri de paylaştı. Bildiğiniz üzere Google, çeşitli açılardan fotoğraf çekebilen kameralarla donatılmış Street View arabaları kullanıyor. Tabiat korumaları ve yolsuz kalan alanlar gibi araç kullanmanın mümkün olmadığı yerler için ise sırt çantaları ile donatılmış insanlar görevlendiriliyor.

Buna ek olarak Google, birkaç görüntüyü bir araya getirmek için fotogrametri adı verilen bir teknik kullandığını açıkladı. Bu tekniğin, HTC Vive ve Oculus Rift kullanıcıları için oluşturduğu Versay sanal turu da dahil olmak üzere VR deneyimlerinde kullanıldığını belirtmek gerekiyor.