Google Maps Şekil Değiştirdi! Artık Küre Şeklinde Görüntülenebilecek

Dünyanın en çok kullanılan harita programlarından bir tanesi olan Google Maps, kabuk değiştirdi. Bugüne kadar düz zemin üzerinde görüntülenebilen uygulama, bugünden itibaren küre şekline geçti.

Çıktığı ilk günden bu yana düz zemine yansıtılmış harita şeklinde kullanıcılarına hizmet veren Google Maps, yaklaşık iki hafta önce değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Teknoloji devi Google, yaptığı açıklamayla birlikte Google Maps’i 3D küre haline getireceklerini belirtmişti.

WebGL teknolojisinin yardımıyla birlikte Google Maps, internet tarayıcıları üzerinde küre haline geldi. Chrome, Firefox ve Edge üzerinden Google Maps adresine girenlerin, haritayı Mouse yardımıyla uzaklaştırmaları durumunda Dünya’yı küre halinde görebileceklerinin müjdesi verildi. Dünya’yı en doğru şekliyle haritaya dökmek istediğini belirten Google, bu sebeple Google Maps üzerinde böylesine bir değişiklik yaptıklarını ifade etti.

Geoit şeklindeki Dünya’yı haritaya aktarmak, çok uzun yıllardır bütün dünyada tartışmalara yol açan bir konuydu. Geoit ya da küre şeklini düz zemine yansıtmak istediğinizde büyük problemler çıkması bir yana, yeryüzü şekillerinin olduğundan büyük görünmesi gibi bir problem buluyordu. Örneğin; düz zemin haritalarda Kuzey Amerika Afrika’dan büyük gibi görünüyor olmasına karşın, gerçekte Afrika Kuzey Amerika’dan daha büyük bir yer kaplıyor. Bunu sorunu çözmek ve kullanıcılarının Dünya’yı en şekilde görmesini sağlamak isteyen Google ise Google Maps uygulamasına küre şeklini vererek, gezegenimizin her şekilde görüntülenmesinin de önünü açmış oluyor.