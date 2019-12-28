Google Mesajlar Facebook Messenger Gibi Olacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google, mesajlar uygulaması ile kullanıcıların gönlünü kazanmıştı. Şimdi ise şirket Google Mesajlar ile ilgili yeni bir değişiklik yapmak istiyor. İşte haberimizin detayları.

Google Mesajlar, son derece aktif olarak kullanılan bir uygulama. Burası üzerinden sizlerde kayıtlı olan kişilerle konuşabiliyorsunuz. Normal şartlarda Google Mesajlar uygulamasına mesaj geldiğinde sohbet baloncuğu ortaya çıkmaz. Ancak şirket yeni aldığı kararla uygulamayı Facebook Messenger gibi yapacak.

Google Mesajlar yeni tasarıma gidiyor

Google tarafından geliştirilen Mesajlar uygulaması, yeni bir tasarım modeli kullanacak. Bu tasarım modeline göre Facebook Messenger platformunda olduğu gibi ana ekranda bir baloncuk belirecek. Bu baloncuğun içerisinde size mesaj atan kişinin profili görünecek.

Telefonunuzun ana ekranında ortaya çıkan baloncuk, siz dokunduğunuzda mesajı size gösterecek. Kısacası bu uygulamanın neredeyse tamamen Facebook Messenger benzeri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mesajı görmek istemezseniz, baloncuğu X işaretine doğru sürüklemeniz yeterli olacaktır.

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, Google Mesajlar uygulamasının giderek Facebook Messenger çakması olmaya başladığı söylendi. Muhtemelen birçok kişi bunu ilerleyen zamanlarda daha fazla dile getirecek ve belki de Facebook ile Google arasında bu bir mahkeme konusu olacak. Peki sizce Google Mesajlar tarafından geliştirilen bu yeni özellik, kullanıcıları memnun edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.