Google Mesajlar İçin Yeni Bir Özellik Geliyor!

Sade ve basit tasarımı ile ön plana çıkan Google Mesajlar, 12 Kasım 2014'ten beri mobil kullanıcıların hayatında olmaya devam ediyor. Fotoğraf, video ve sesli mesajları büyük bir kolaylıkla alıcılara iletme imkanı veren mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni bir özellik daha ortaya çıktı. Peki, mesajlaşma uygulamasına gelecek olan güncelleme ile beraber kullanıcılara hangi avantajlar sunulmaya başlanacak? İşte yeni özellik ile ilgili tüm detaylar!

Google Mesajlar Kullanıcılarına Kolaylık Sunacak Özellik

Tek kullanımlık şifreler, online (çevrim içi) olarak gerçekleştirilen işlemlerde yaygın olarak kullanılan bir kimlik doğrulama sistemidir ama gelen kutusu, çevrim içi olarak her gerçekleştirilen kimlik doğrulama işleminde biraz daha doluyor. Kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan söz konusu kimlik doğrulama işleminin doldurduğu gelen kutusu yeni özellik ile birlikte giderilebilir.

XDA Developers'daki geliştiriciler tarafından paylaşılan bilgilere göre Google Messages v6.7.067 sürümünün APK dosyasında gelen kutusuna gönderilen tek kullanımlık şifrelerin bulunmasına ve 24 saat sonunda otomatik olarak silinmesine imkan veren bir özelliğe ilişkin kodlara rastlanıldı. XDA Developers'da yer alan kaynak kodlarına göre özelliği kullanacak kişilere bir seçim hakkı da tanınıyor.

Web sitesinde yer alan kaynak kodları incelendiği zaman Google Messages'a gelecek yeni özellikte "No thanks" ve "Continues" olmak üzere iki seçenek olduğu görülüyor. Birinci seçeneğe dokunan kişilerin gelen kutusunda mesajların otomatik olarak silinme işleminin gerçekleştirilmiyorken, ikinci seçeneğe basan kişilerin gelen kutusuna gönderilen şifreler 24 saatin sonunda otomatik olarak siliniyor.