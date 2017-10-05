Google, dün yaptığı etkinlikle birlikte merakla beklenen Google Pixel 2 cihazının tüm özelliklerini, çıkış tarihini, fiyatını, kamerasını, pil ömrünü, işlemcisini, ekran boyutunu ve diğer muhteşem özelliklerini tanıttı. Tüm bu bileşenler göz önüne alındığında şirketin harika bir amiral gemisi çıkardığını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle, Google Pixel 2 özellikleri tam anlamıyla beklentilerimizi karşıladı. Ancak daha detaylı bakmakta yarar var. İşte Google Pixel 2 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

"Akıllı telefonlar daha akıllı ve daha basit olsaydı ne olurdu?" sorusuyla Pixel macerasına başlayan Google, ilk cihazını bizlere tanıttığında ne demek istediğini az çok anlamıştık. Ancak bu işlerin tek telefonla bitmeyeceğinin de farkındaydık. Bu yüzden Google Pixel 2 cihazında şirketin ne yapacağını görmek istiyorduk. Google Pixel 2 özellikleri ve fiyatı beklentilerimizi karşılayacak mı düşüncesiyle tam 1 yıl bekledik. Dün itibarıyla da beklentilerimizin boşa çıkmadığı bir etkinliğe şahit olduk. Yeni donanım ailesi ile birlikte Google Pixel 2 tanıtıldı ve harika bir ürün olmuş yorumunu rahatlıkla yapabiliyoruz.

Google Pixel 2 Özellikleri

Google Pixel 2 özelliklerini ayrı ayrı inceleyeceğiz, ancak bu özellikleri başlangıçta temel bir şekilde sizlere göstermenin faydalı olacağını düşünüyorum. İlk önce Google Pixel 2 özellikleri denildiğinde akla gelen ve merak edilen temel spesifikasyonlara değineceğim. Daha sonra dikkat çeken özellikleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. İşte Google Pixel 2'nin temel özellikleri:

5 inç 1080x1920 çözünürlüğe sahip AMOLED ekran

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

Adreno 540 grafik işlemcisi

4 GB RAM

64 ve 128 GB depolama alanı

12.3 MP, f/1.8, OIS ve EIS özellikli, çift LED flaşa ve lazer otofokusa sahip arka kamera

8 MP, 1/3.2 sensöre sahip ön kamera

2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps ve 720p@240fps video çekme imkanı

2700 mAh batarya

Android 8.0 Oreo işletim sistemi

Diğer: Parmak izi okuyucusu, Gorilla Glass 5, IP67 sertifikası, hızlı şarj, Bluetooth 5.0 ve daha pek çok ek özellik

Google Pixel 2 özelliklerini şimdi ayrıntılı olarak inceleyebiliriz.

Google Pixel 2 kamerası bu aşamada bahsedeceğimiz ilk özellik olmalı. Çünkü Google oldukça iddialı bir giriş yaptı ve en iyi akıllı telefon kamerası şeklinde tanıttı. Google Pixel 2 kamerası herhangi bir ışık altında şaşırtıcı derecede net ve ayrıntılı fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Hem ön hem de arka kameradan mükemmel bir portre fotoğrafı çıkarabileceksiniz. Yeni hareketli fotoğraflar ile birkaç saniyelik video çekimi yapacak ve yaşadığını anı bir fotoğraf gibi yaşatabileceksiniz. Google Pixel 2 kamerası ile işte bu harika özelliklerin tümünü kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca, kameranın makine öğrenimi yeteneklerine sahip olduğunu da söylemek gerekiyor.

Google Pixel 2 kamerası ile video çekmek isterseniz, bu konuda da Google garantisine sahipsiniz. Şirket, hareket halindeyken bile son derece pürüzsüz bir video deneyimi sunmak için optik ve elektronik video dengelemelerini birleştirerek kamerayı daha iyi hale getirmiş. Üstelik çektiğiniz her şeyi Google Fotoğraflar servisinde ücretsiz sunulan sınırsız depolama ile tutma imkanına da sahipsiniz.

Google Pixel 2'nin dünya ile ilgili daha fazla bilgi edinmenize ve işlerinizi halletmenize yardımcı olan görsel akıllı uygulaması Google Lens'i desteklediğini de ayrı bir parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Google Pixel 2 özellikleri arasında en çok ilgimi çeken yenilik bu oldu diyebilirim. Geçtiğimiz yıl duyurulmasına rağmen bugün gün yüzüne çıkan Google Lens, kitap, müzik albümü, film ve resim aramayı çok kolay hale getirecek.

Google Asistan'dan farklı bir başlık altında ayrıntılı olarak bahsetmiştim. Çünkü yeni tanıtılan cihazların ortak özelliği Google Asistan idi.Açıkçası Pixel 2 akıllı telefon ile nasıl bir uyumluluk göstereceğini de çok merak ediyorum. Google Pixel 2 özellikleri bağlamında özet geçmek gerekirse, Google Asistan artık telefonunuzda daha fazla ayar ve uygulama yönetmenize yardımcı olacak. Kısa süre içinde konser bileti almaktan tutun da müzikleri kontrol etmeye kadar her anınızda yanınızda tutabileceksiniz. Bunların dışında günlük rutinlerinizi kolaylıkla yönetebileceksiniz.

Google Pixel 2 ayrıca, 15 dakika şarj ile yedi saate kadar kullanıma izin veriyor. IP67 sertifikası ile toza ve suya dayanıklı ve önemli güvenlik özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Google'ın aylık güncellemelerinden nasibini alacak olan Pixel 2, her zaman güncel kalacak ve önemli yükseltmeleri endişe etmeden yüklemeye imkan tanıyacak. Bunlardan farklı olarak 10 dakika içinde Pixel 2 cihazınıza tüm rehberinizi, uygulamalarınızı, mesajlarını ve fotoğraflarınızı farklı cihazlardan taşıyabileceksiniz.

Google Pixel 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Google Pixel 2 bugün ön siparişe açıldı. Şimdilik ABD'de satışı mümkün olan telefon 649 dolardan alıcı bekliyor. Bir diğer cihaz olan Google Pixel 2 XL ile birlikte çıkacak olan Pixel 2, Avustralya, Kanada, Almanya, Hindistan ve İngiltere'de bulunacak. Türkiye için herhangi bir çıkış tarihi ve fiyatı belirtilmedi. Şimdilik gelmesini ummaktan başka çaremiz yok.

Google Pixel 2 Tanıtım Videosu

Aşağıda Google'ın paylaştığı Google Pixel 2 tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.