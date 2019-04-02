Google, Pixel 2 ve Pixel 2XL Satışlarını Sonlandırdı

Google, 2017 yılında tanıttığı amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2XL’ın satışlarına son verdi. Pixel 2 serisini Google Mağazası’ndan kaldıran ABD’li şirket, eski Pixel 2 URL'si şimdi Pixel 3 sayfasına yönlendiriyor.

2017 yılında piyasaya sürülen Pixel 2XL, Google’ın bugüne kadarki en rekabetçi akıllı telefonu olarak gösteriliyordu. İnce çerçevesi, üstün kamera performansı ve saf Android deneyimi sunması, Pixel 2XL’ı öne çıkaran özelliklerin başında geliyordu.

Google, diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine fiyat skalasını çok yüksekte tutuyor. Pixel 2, 649 dolara satılıyordu. Bu da, onu piyasanın en pahalı giriş seviyesi akıllı telefonu yapıyordu.

Şirket ayrıca, geliştirdiği telefonları çok uzun süre piyasada tutmuyor. Yani eski modellerin stokları tükendiğinde, bir kez daha üretilmiyorlar ve sonsuza dek gidiyorlar.

Pixel 2 ve Pixel 2XL’ın tabutuna son çiviyi de çakan ve Google Mağazası’ndan kaldıran Google, kullanıcıları Pixel 3 sayfasına yönlendiriyor.

Şirketin yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3XL, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Pixel 3 serisinin dikkat çeken özellikleri arasında, Qualcomm Snapdragon 845, 4GB RAM, Android 9.0, 5,5 inç büyüklüğünde OLED ekran, 12.2MP ana kamera ve 8MP çift ön kamera bulunuyor.