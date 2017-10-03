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Google Pixel 2 XL Fotoğrafları Sızdırıldı

Google Pixel 2 XL Fotoğrafları Sızdırıldı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Önümüzdeki günlerde Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL tanıtılacak. Google tarafından düzenlenecek olan etkinlik öncesinde cihazlar hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Şimdi de popüler sızdırma uzmanı Evan Blass tarafından Google Pixel 2 XL fotoğrafları sızdırıldı. 

Google Pixel 2 XL'ın geçen yıl çıkan Pixel modeline benzemesi bekleniyor. Ancak donanım olarak büyük güncellemeler alacak olan cihaz, günümüz amiral gemileri ile yarışır hale gelecek. Bunun dışında büyük çerçeveye sahip olacak Google Pixel 2 XL, arka planda müzik dinleme ve kilit ekranında şarkı bilgilerini görüntülemeye olanak veren yeni bir seçeneğe de kavuşacak.

Açıkçası iki yeni Pixel modelinin de kullanıcıları heyecanlandırması bekleniyor. Tüm bilgileri öğrenmek için Çarşamba gününü beklemek zorundayız, fakat Evan Blass'ın sızdırdığı Google Pixel 2 XL fotoğrafının orijinal olduğu düşünülüyor:

Bununla da yetinmeyen Evan Blass, ilerleyen saatlerde yeni bir görüntü daha paylaştı. Bu fotoğraflara bakıldığında cihazın ekran boyutunun çok büyük olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca telefonun genel tasarımı hakkında da önemli ölçüde bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. İlk bakışta yeniden konumlandırılan bir arama çubuğu ve Google Asistan'dan gelen bilgileri görüntülemek için isteğe bağlı eklenebilen bir widget dikkat çekiyor. 

Google, yeni amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarını 4 Ekim Çarşamba günü tanıtacak. Merakla bekliyoruz. 

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ETİKETLER: google google pixel 2 xl

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