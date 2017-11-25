Google Pixel 2 XL'ı Zorlayan Dayanıklılık Testi!

Google'ın en güçlü telefonu olan Pixel 2 XL, geçtiğimiz gün zorlu bir dayanıklılık testine sokuldu. JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen testte telefon büküldü, yakıldı, çizildi. Yani telefonunun ne kadar sağlam olduğunu göstermek isteyen video sahibi, elinden gelen her şeyi cihaza uyguladı.

Çoğu amiral gemisi telefona zorlu sağlamlık testleri yapmasıyla tanınan JerryRigEverything, dün Pixel 2 XL'ın sağlamlığını test etti. Kasım ayı içerisinde güzel günler geçirmeyen Pixel 2 XL, güncelleme sorunlarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Böyle bir sağlamlık testiyle tekrardan gündeme gelen cihaz, açıkcası sağlam olduğunu kanıtladı. Örneğin; parmak izi sensör kısmına bir hayli sert davranılmasına rağmen testten sonra rahatlıkla çalışıyordu. Aynı sağlamlığın kamera için de geçerli olduğunu belirtmek gerekiyor.

Çizilme konusunda ise kullanıcısını tatmin edemeyen Pixel 2 XL'in arka kısmı rahatlıkla çizilebiliyor. Anahtar yardımıyla kolayca çizilen Pixel 2 XL, kılıf kullanımının önemini gösteriyor. Ayrıca bükülme testinden sorunsuz geçmeyi başaran cihaz yanmaya karşı da başarılı. Uzun bir süre çakmak ile ekranı yakmaya çalışan video sahibi ekranı yakıyor ancak, dokunmatiğin sorunsuz çalıştığı gözlemleniyor.