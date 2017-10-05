Google tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen etkinlikte Google Pixel 2 XL tanıtıldı. Google Pixel 2 XL özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı, kamerası, pil ömrü, işlemcisi, ekran boyutu ve diğer ek özellikleri ile harika bir cihaz olmuş diyebiliriz. Şimdi ise Google'ın yeni amiral gemisi telefonuna daha ayrıntılı bakma vakti geldi. İşte Google Pixel 2 XL özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Google Pixel 2 XL özellikleri denildiğinde aklımıza ilk olarak ekran boyutu geliyor. Diğer şirketlerin yaptığı gibi cihazına Plus ismi yerine XL demeyi tercih eden Google, tüm kullanıcıların hoşuna gidecek bir tasarımla Pixel 2 XL'ı karşımıza çıkarıyor. Kendi adıma konuşmak gerekirse, çok büyük boyutlara sahip akıllı telefonları kullanmayı pek sevmiyorum. Ancak kullanıcıların bir bölümü özellikle bu tip cihazları tercih ediyorlar. Google'ın eli değince de gerçekten farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu noktada haklı olduklarını söylemem gerekiyor, Çünkü Google Pixel 2 XL özellikleri itibarıyla muhteşem bir cihaz.

Google Pixel 2 XL Özellikleri

Google Pixel 2 XL özelliklerine bakıldığında, az önce ifade ettiğim gibi ilk olarak ekran boyutu göze çarpıyor. Ayrıca ekran çözünürlüğü kardeşi Pixel 2'den de daha fazla. Google Pixel 2 XL, 6 inç 1440 x 2880 piksel ekran özelliklerini taşıyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Google'ın yeni amiral gemisinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Grafik birimini ise Adreno 540 oluşturuyor. Diğer yandan 4 GB RAM'e sahip ve 64/128 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Google Pixel 2 XL kamerası kardeşi ile benzer özellikleri bizlere sunuyor. Arka kamerasında 12 MP OIS destekli f/1.8 diyafram açıklığı bulunuyor. Herkesin merak ettiği ön kamerasında ise 8 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığı bulunuyor. Google'ın yaptığı tanıtımda en iyi akıllı telefon kamerası gibi iddialı cümleler yer alıyor. Daha önceki kameranın özellikleri dikkate alındığında Google iyi işler çıkarmış diyebiliriz. Video çekme deneyiminde de 4K desteği olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Google Pixel 2 XL batarya ömrü ile de dikkat çekiyor. Amiral gemisi akıllı telefonda 3520 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Bu özellik pil ömrünü dikkate alan kullanıcılar tarafından çok beğenilecektir. Bunların dışında, 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C bağlantı özellikleri, Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve IP67 serfitikası gibi özelliklerin olduğunu da belirtelim.

Google Pixel 2 XL Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Birçok özelliği Google Pixel 2 ile benzerlik gösteren Google Pixel 2 XL, duyurulduğu andan itibaren ön siparişe açıldı. Satışa çıkarılan ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye bulunmuyor. Geleceğine dair de herhangi bir açıklama yapılmadı. Google Pixel 2 XL fiyatı ise 849 dolar olarak belirtildi.

Google Pixel 2 Tanıtım Videosu

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