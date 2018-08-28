Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, 9 Ekim’de Tanıtılabilir

Google, merakla beklenen yeni akıllı telefonları, Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı 9 Ekim’de tanıtabilir.

Bloomberg ’deki Mark Gurman imzalı rapora göre, Google’ın yeni amiral gemilerinin lansman tarihi belli oldu. İnternet devi, New York’ta gerçekleşmesi planlanan etkinlikte Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarını 9 Ekim’de tanıtacak.

Pixel ve Pixel 2 sırasıyla 4 Ekim 2016 ve 4 Ekim 2017 tarihinde lanse edilmişti. Her ne kadar önceki etkinlikler California’da yapılmış olsa da, yeni modellerin New York’ta düzenlenecek çok daha görkemli bir etkinlikle gün yüzüne çıkması bekleniyor.

YouTube’da DIGI adlı kanal tarafından paylaşılan Google Pixel 3 XL kutu açılış videosu:

Bugüne kadar gelen birçok sızıntı sayesinde, Pixel 3 serisi hakkında az çok bilgiye sahip olduk. Bilhassa Pixel 3 XL, 2018’in en merak edilen akıllı telefonlarından birisi. Bu yılın modasını takip eden cihaz, çentikli tasarıma sahip olacak. 18.5:9 en boy oranı ve 1440 x 2960 ekran çözünürlüğü ile gelecek telefonda, 4GB‘lık bir bellek bulunuyor. Anlayacağınız Pixel 3 XL’ın tasarımı ve donanımı hakkında neredeyse sıfır gizem var, ancak yine de lansman günü bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz.

Google Pixel 3 XL, henüz tanıtılmamasına rağmen geçtiğimiz günlerde Rusya kara borsasında 2000 dolardan satışa çıkmıştı. İnternet devi, lansmana daha iki ay varken telefonun nasıl başka ellere geçtiğini araştırıyor; ancak şirket şu ana kadar bu kişilerin kimliğini tespit etmeyi başaramadı. Buna rağmen Google’ın kara borsada satışa çıkan telefonların IMEI'lerini tespit ederek uzaktan devre dışı bırakması pek de zor olmayacaktır.