Google Pixel 3 XL İkinci Çentiğiyle Şaşırttı

Google, ağustos ayının başında yayınladığı raporda, Android tabanlı telefonlarda en fazla iki çentiğe izin vereceğini söylemişti. Şirket, her çentiğin kısa kenarlarda olmasını ise zorunlu hale getirmişti; ancak şirketin kendi telefonu Google Pixel 3 XL, bütün kuralları ihlal ederek, iki çentik oluşturdu.

Bu ayın başında tanıtılan ve donanımsal özellikleriyle dikkatleri çekmeyi başaran yeni Pixel serisi, Android kullanıcıları tarafından oldukça sevilmişti. Pixel 3 ve Pixel 3 XL olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcılarının karşısına çıkan Google, her iki telefonda da çentik kullanma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir hata, Google’ın çentik işini biraz abarttığını gösterdi.

Halihazırda Google Pixel 3 XL kullananlar, telefonlarını güncellediklerinde, ekranlarında bir çentik daha gördüler. Ekranın sağ tarafında çıkan çentik görenleri gülümsetmeyi başarırken, sorunun yazılımsal olduğunu söyleyen Google, hemen bir başka güncelleme daha yayınlayacağını söyledi.

Pixel 3 XL, Google tarafından ağustos ayında yayınlanan bütün kuralları tek güncellemeyle alt üst etmeyi böylece başarırken, sorunun birkaç gün içinde çözülerek, tekrarlanmasının engelleneceği dile getirilenler arasında yerini aldı.

So my Pixel randomly grew another notch today. 😂 https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZ