Google Pixel 3a Modeli Tam 100 Puan Aldı

Orta sınıf cep telefonu olarak geçen Google Pixel3a modeli önemli bir başarıya imza attı. Özellikle de yazılım bakımından iyi sonuçlar veren Google Pixel akıllı telefonları bu defa yine yanıltmadı. İşte haberimizin detayları.

DxOMark tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Google Pixel 3a modeli Pixel 3 serisinde diğer modeller ile hemen hemen aynı puanı aldı. Örneğin Google Pixel 3 yapılan değerlendirme sonucunda 101 puan almıştı.

Google Pixel 3a modeli büyük rakiplerle yarıştı

Yapılan bu değerlendirme elbetteki sadece Google Pixel modelleri için gerçekleştirilmedi. Galaxy S10 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 Pro gibi telefonlar Google Pixel 3a modelinden daha iyi bir puan almayı başardı. Özellikle de Huawei P30 Pro kamera konusunda büyük takdir topladı.

Telefon pozlama, otomatik odaklama ve renk gibi konularda da üst seviye bir puan alan bu akıllı telefon modeli, kullanıcısını memnun etti. Google Pixel 3a aynı zamanda fotoğraf ve video alanında da 95 puan almayı başardı. Akıllı telefon modellerine verilen puanlara buradan ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Google Pixel3a modelini kullandınız mı? Eğer böyle bir fırsatınız olduysa, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.