Google Pixel 3a ve 3a XL Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Bir süredir orta segment pazarına yönelik telefon çıkaracağı söylenen Google'ın yeni Pixel modelleri sızdırıldı. Pixel 3a ve 3a XL olarak adlandırılan iki yeni modelin teknik detayları Google Play'in geliştirici konsolunda ortaya çıktı.

Bonito ve sargo olarak adlandırılan bu iki Pixel modelinin orta-üst seviye pazarına hitap edeceğini söyleyebiliriz. Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen ve sosyal medyada hızla yayılan Pixel 3a serisi, kullanıcıları meraklandırmayı başardı. Bonito isimli modelde 4GB RAM ve 400DPI 1080 x 2160 çözünürlüğünde 6 inç ekran olduğu gözlemlendi.

Sargo kod adlı cihazın 5.6 inçlik ekranı ise 440 DPI yoğunlukta ve 1080 x 2220 çözünürlüğe sahip. Yine 4GB RAM'den performansını artıracak olacak Sargo'nun kutudan Android 9 Pie ile çıkması tahmin ediliyor. Qualcomm Snapdragon yonga setlerinden gücünü alması beklenen Pixel 3a serisi önümüzdeki ay tanıtılabilir.

Geliştirici Konsolu'ndaki bu sızıntıların doğru olduğunu varsayarsak, Pixel 3a ve Pixel 3a XL'nin Mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O’da açığa çıkacağını söyleyebiliriz. Android pazarına güzel alternatifler oluşturan Google'ın neler yapacağını hep birlikte göreceğiz.