Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL Modellerinin Tanıtılacağı Tarih Açıklandı

Son günlerde Google Pixel 3a ve Google Pixel 3a XL hakkında birçok söylenti haber bizlere ulaşıyordu. Telefonların isimlerine dair birçok farklı iddia ortaya atılırken, bugün itibarıyla Google Store üzerinde beliren yeni görsel, telefonların isimlerini doğrularken, tanıtılacakları tarihi de paylaştı.

Google Store’da yayınlanan yeni tanıtım yazısı, Avengers: Endgame’in reklamı için oluşturulan Playmoji AR Stickers sayfasında kendini gösterdi. Süper kahraman temasıyla hazırlanan sayfada “Yardım yolda” sloganı kullanılırken, G logosunun ise Avengers karakterlerinden Thanos’un tarzıyla dizayn edildiği görüldü. Sloganın hemen altında ise “7 Mayıs’ta Pixel evrenine çok büyük bir şey geliyor. Güç sizin elinizde. Yeni haberleri öğrenmek için kayıt olun” ibarelerine yer verildi.

Tanıtım sayfasında kullanılan mor rengin, yeni Pixel modellerinde kullanılacağı dile getirilen “iris tarayıcı” için bir gönderme olduğu aktarıldı. Daha önceki Pixel serisi telefonlardan farklı olarak amiral gemisi segmentine konumlandırılmayacakları düşünülen telefonlarından Pixel 3a’nın 5.6-inç büyüklüğünde ekranı bulunacağı, Snapdragon 670 işlemcisi, 4GB RAM’i ve 12MP arka kamera kullanılacağı iddialar arasında yerini almıştı.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinin teknik özellikleri için daha önce ortaya atılan iddiaları derlediğimiz Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL teknik özellikleri yazımıza göz atabilirsiniz.