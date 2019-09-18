Google Pixel 4, Mercan Renk Seçeneği ile Gelecek

Google'ın yeni akıllı telefon modeli olan Pixel 4 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Google Pixel 4'ün mercan renk seçeneği ile geleceği ortaya çıktı. Gelin hep beraber Google Pixel 4'ün sızdırılan tüm teknik özelliklerine ve yeni renk seçeneğine yakından bakalım.

Google, 15 Ekim'de New York'ta düzenleyeceği özel etkinlik için reklam yayınlamaya başladı. Google Pixel 4'ün bir görseli New York'ta bulunan Times Square meydanındaki reklam panosunda yerini aldı.

Times Square meydanındaki reklam panosunda yayınlanan görselde Google Pixel 4'ün mercan renk seçeneğine sahip olacağı görülmekte. Google Pixel 4'ün siyah ve beyaz renk seçeneklerinin yanında mercan renk seçeneği de bulunacak.

Reklam panosunda "Hey Google, 15 Ekim için bir hatırlatma ayarla​" yazısı yazmakta. Google Pixel 4 ve Pixel 4XL'ın 6 GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı ile geleceğine kesin gözüyle bakılmakta.

Her iki cihazda da Snapdragon 855 yonga seti ve stereo hoparlörler bulunacağı bilgisi sızdırıldı. Google Pixel 4'ün arka tarafındaki ana kameranın 12MP olacağı telefoto lensin ise 16MP çözünürlüğünde olacağı konuşulmakta.

Google Pixel 4 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!