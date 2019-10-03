Google Pixel 4 Pazarlama Görüntüleri ile Ortaya Çıktı

Uzun süredir pek çok kişi tarafından merakla beklenen Google Pixel 4, pazarlama görüntüleri ile internete sızdırıldı.

Google Pixel 4 Yeni Görüntülerle Karşınızda

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni görüntüler, Pixel 4 için önemli iki özelliği vurguluyor. Bu özelliklerden ilki yenilenmiş Google Asistan deneyimi iken, diğeri ise Harekete Duyarlı Jest Kontrol Sistemi olarak öne çıkmakta. Bu özellikleri geçtiğimiz süreçlerde onaylayan Google, yeniliklerle ilgili herhangi bir şey göstermekten kaçınmıştı.

Neyse ki yaklaşmakta olan modelle ilgili ortaya çıkan hemen hemen her şey gibi, bu özelliklerle ilgili ayrıntılı videolar da internette ortaya çıktı.

Yenilenmiş Google Asistan

Pixel 4 modelinde bulunacak olan Asistan, daha hızlı ve daha yetenekli bir yapıda çalışacak. Mevcut sürümün aksine görsellik ve performans açısından önemli değişikliklerin yapıldığı Asistan, bazı yeni işlevler de kazanıyor.

Örneğin şehir içerisinde yürürken Google Asistan'dan yol tarifi istediğinizde, yenilenmiş arayüzü ile birlikte size yürüyerek gidebileceğiniz en yakın durakları listeler. Normal şartlarda şu anki asistanın sizin yürüyüp yürümediğinizi anlama özelliği bulunmuyor ve bu seçenekleri varsayılan olarak seçmeniz gerekiyor.

Hareket Kontrol Sistemi

Harekete duyarlı sensörlerle donatılmış olan Pixel 4, telefondaki bazı işlevleri jestleriniz ile kontrol edebilmenize olanak sunacak.

Yayınlanan videoda eli ile telefonu sessize alan kadın, jestle kontrol sisteminden faydalanmış oluyor. Ayrıca hareket kontrolü ile telefonu sessize alabildiğiniz gibi, şarkı değiştirebiliyor, alarm erteleyebiliyor veya dahasını yapabiliyorsunuz.