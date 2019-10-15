Google Pixel 4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve hemen hemen her detayı ile sızan Google Pixel 4, sonunda tanıtıldı! Google Pixel 4 teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

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Google Pixel 4 Teknik Özellikleri

Kullanıcılara üst düzey performans sunmak isteyen Pixel 4, Snapdragon 855 ile bu noktada oldukça iddialı. Adreno 640 grafik işlemci ile birlikte akıcı oyun deneyimi sunacak olan modelin 6 GB RAM ile bunu destekleyeceğini söyleyebiliriz. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB şeklinde iki farklı varyasyonu kullanıcılara sunacak olan modelin, bu noktada biraz geride kaldığını söylememiz mümkün.

Modelin ön tarafına göz attığımızda 5,7 inç boyutunda 1080x2160 piksel çözünürlüğnde bir ekran ile karşılaşıyoruz. P-OLED teknolojisine sahip olan bu ekran, Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 90Hz yenileme hızı ile rakiplerine ayak uyduran modelin, 424 ppi yoğunluğa sahip olduğunu da ekleyelim.

Arka tarafa baktığımızda Apple'ın kamera tasarımına benzer bir konumlandırma görüyoruz. İkili kamera kurulumuna yer veren Pixel 4, 12.2 MP ana kamera ve 16 MP telefoto kamera ile birlikte geliyor. Ön taraftaki kameraların ise 8 MP ultra geniş açılı kamera ve TOF 3D sensör olduğunu belirtelim.

2800 mAh kapasitesindeki batarya ile birlikte gelen Pixel 4, bu noktada rakiplerinden oldukça geride kalıyor. Modelin USB Power Delivery 2.0 teknolojisine sahip olduğunu ve kablolu olarak 18W hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim. Benzer şekilde kablosuz şarj desteğine de sahip olan model, -W kablosuz şarj imkanı sunuyor.

Bağlantı tarafında WiFi /ac, Bluetooth 5 ve NFC desteklerini sunan Pixel 4, ne yazık ki 5G ağ teknolojisini desteklemiyor.

Android 10 sürümü ile kutudan çıkan modelin, Google tarafından özel bir programa tabi tutulduğunu belirtelim. Ana ve ara güncellemelere en hızlı ulaşan modeller olan Pixel serisi, bu noktada özel yazılımlara da çok erken erişim şansını elde ediyorlar.

Google Pixel 4 Fiyatı

Google tarafından yapılan açıklamaya göre modele ait yurt dışı satış fiyatları şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB modeli - dolar

6 GB RAM + 128 GB modeli - dolar

Önceki Pixel modellerinde olduğu gibi, bu modelin de ülkemizde satışa sunulmasını beklemiyoruz.

Google Pixel 4 Çıkış Tarihi

Google Pixel 4, - tarihi itibarıyla Amerika'da satışa sunulacak.