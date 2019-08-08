Google'ın yeni akıllı telefon modeli olan Google Pixel 4'ün özellikleri sızdırıldı. Sizler için Google Pixel 4'ün sızdırılan teknik özelliklerini derledik.

Google Pixel 4, 6GB RAM'e Sahip Olabilir

Google, hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Google Pixel 4'ün yüz tanıma teknolojisi ile geleceğini açıklamıştı. Bugün ise yabancı kaynaklar cihazın 6GB RAM ve 90Hz AMOLED ekran ile geleceğini söyledi.

Google Pixel 4, 2.800mAh batarya ile gelebilir. Google Pixel 4 ve Pixel 4XL'ın 6 GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı ile geleceğine kesin gözüyle bakılmakta. Her iki cihazda da Snapdragon 855 yonga seti ve stereo hoparlörler bulunacağı bilgisi sızdırıldı.

Google Pixel 4'ün arka tarafındaki ana kameranın 12MP olacağı telefoto lensin ise 16MP çözünürlüğünde olacağı konuşulmakta. Google sızıntıya göre, Pixel 4 için ayrıca bir kamera aksesuarı geliştiriyor. Bu kamera aksesuarı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Google Pixel 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 4'ün ekim ayında yapılacak olan lansman ile tanıtılması beklenmekte. Google Pixel 4 hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!