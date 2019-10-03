Google Pixel 4 ve Pixel XL’in Özellikleri Sızdırıldı

Google’ın yeni Pixel 4 cihazlarının iki hafta içinde tanıtılması bekleniyor ve şimdiye kadar bu cihazlarla ilgili parça parça bazı sızıntıların ortaya çıkışına şahit olmuştuk. Şimdi ise 9to5Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL hakkında bilmemiz gereken tüm özellikleri sızdırdı.

Sızdırılan özellikler arasında dikkati çeken ilk detay telefonların batarya kapasitesi oluyor. Pixel 4’ün 2.800 mAh ve Pixel 4 XL’in de 3.700 mAh kapasiteli bataryalara sahip olduğu görülüyor. Bu durumun biraz hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü Pixel 3’te 2.915 mAh ve Pixel 3a da 3.000 mAh’e kadar batarya seçenekleri zaten mevcuttu. Pixel 3a XL ile aynı batarya kapasitesini sunan Pixel 4 XL de batarya açısından ekstra bir şey sunmuyor.

Görünüşe göre Google Visual Core markasını Pixel Neural Core olarak yeniden adlandırıyor. Görüntü işlemenin, yeni Snapdragon 855 yonga seti ile nasıl daha iyi olacağını ise hep birlikte göreceğiz. Yani Google, yeni cihazlarında Snapdragon 855+’a değil de Snapdragon 855’e yer verecek.

Her zamanki gibi telefonların kutusundan kablolu ya da kablosuz herhangi bir kulaklık çıkmayacak. Ancak şirketin, yeni Pixel telefonlarını tanıtacağı etkinlikte Pixel Buds 2 kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor. Görünen o ki, yeni cihazlarla birlikte 3.5 mm ses girişi ile USB-C arasında dönüşüm sağlayan kablo da gelmeyecek. Bu da kullanıcıların kendi USB-C bağlantılı kulaklıklarını ya da Bluetooth kulaklıklarını kullanması gerektiği anlamına geliyor.

Google, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarını 15 Ekim’de resmi olarak tanıtacak. Yaklaşan bu iki telefon hakkında neredeyse her detayı öğrendik fakat cihazların hangi pazarlarda ve hangi fiyatlarla satışa sunulacağını henüz bilmiyoruz.

Google Pixel 4'ün Özellikleri

Ekran: 5.7″ Full HD+ Smooth Display (90Hz'e kadar OLED) – Ambient EQ

Batarya: 2800 mAh

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 – Pixel Neural Core™

Hafıza: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

Ses: Stereo hoparlörler

Güvenlik: Titan M Güvenlik Modülü

Özellikler: Face unlock, Motion Sense

İşletim Sistemi: Android OS (3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi güncellemeleri ile birlikte)

Google Pixel 4 XL'in Özellikleri

Ekran: 6.3″ Quad HD+ Smooth Display (90Hz'e kadar OLED) – Ambient EQ

Batarya: 3700 mAh

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 855 – Pixel Neural Core™

Hafıza: 6 GB RAM

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Kamera: 12 MP Dual-Pixel & 16 MP Telephoto

Ses: Stereo hoparlörler

Güvenlik: Titan M Güvenlik Modülü

Özellikler: Face unlock, Motion Sense

İşletim Sistemi: Android OS (3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve işletim sistemi güncellemeleri ile birlikte)