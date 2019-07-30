Google Pixel 4, Yüz Tanıma Teknolojisi ile Gelecek

Google, yeni akıllı telefonu Pixel 4'ün özelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pixel 4'ün tasarımını duyuran Google bugün ise cihazın birkaç özelliğini açıkladı.

Google Pixel 4 Yüz Tanıma Teknolojisi ile Geliyor

Google yayınladığı videoda Pixel 4'ün parmak izi sensörü yerine yüz tanıma teknolojisiyle geleceğini açıkladı. Şirket ayrıca yayınladığı blog yazısında Pixel 4'ün el hareketlerini algılaması için radar kullanan bir Project Soli çipine sahip olduğunu doğruladı.

Google Pixel 4, 'Motion Sense' adlı hareket algılama özelliği ile beraber gelecek. Pixel 4'ün yüz kilidi açma özelliği, yüzünüzü tanımlamak için derinlik, kızılötesi ve RGB gibi çeşitli sensörler kullanmakta.

Bu da cihazın yüz tanıma teknolojisinin çeşitli aydınlatma koşullarında çalışacağını anlamına gelmekte. Google, cihazın yüz tanıma teknolojisi için 'saha araştırması' yaptığını açıkladı.

Hatırlarsınız ki Google'ın geçtiğimiz günlerde insanların yüz verilerini 5 dolardan satın aldığı ortaya çıkmıştı. Bu yüz verilerinin Pixel 4'ün yüz tanıma teknolojisi için alındığı söylenmekteydi. Şirket yüz verilerinin alındığını doğruladı.

Google Pixel 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 4'ün Ekim ayında yapılacak olan lansman ile tanıtılması beklenmekte. Google Pixel 4 hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Google Pixel 4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!