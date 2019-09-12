Google'ın yeni akıllı telefon modeli olan Google Pixel 4XL hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Google Pixel 4XL'ın kamera özellikleri belli oldu. Gelin hep beraber Google Pixel 4XL'ın sızdırılan kamera özelliklerine yakından bakalım.

Çok yakında tantılacak olan Google Pixel 4XL'ın kamera özellikleri sızdırıldı. Google Pixel 4XL'ın kamera uygulamasından kolayca yüz güzelleştirme özelliği kapatılıp açılabilecek.

Fotoğraf çekerken flaşı açıp kapatabileceksiniz. Fotoğrafı 3 veya 10 saniye olmak üzere zamanlayıp çekebileceksiniz. Fotoğrafın oranını dikey ve kare olmak üzere değiştirebileceksiniz.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alması beklenen Pixel 4XL'ın 6 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta. İki arka kameraya sahip olması beklenen Pixel 4XL'da 3.700 mAh'lık bataryanın olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Google Pixel 4XL'ın Apple'ın Face ID'sine benzer bir kilit açma teknolojisi ile geleceği ve hareketi algılayan soli radar sensörleri barındıracağı konuşulmakta.

Üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensör bulunmaması beklenen Pixel 4XL hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Google Pixel 4XL hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!