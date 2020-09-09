Saf Android'in Kralı Google Pixel 5 Canlı Olarak Görüntülendi

Google Pixel telefonlar, saf Android deneyimi yaşamak isteyen ve yeni Android sürümlerini herkesten önce deneyimlemek isteyenler için en iyi seçenek. Şirketin yeni üst seviye modeli Pixel 5 olacak. Geçtiğimiz hafta Google Pixel 5 render görsellerinin sızdırılmasının ardından bugün cihazın canlı fotoğrafları paylaşıldı. Sızdırılan yeni görsellerle, Google Pixel 5’in tasarımının yanı sıra temel özelliklerini de öğrenmiş olduk.

Google Pixel 5 Yerine Pixel 5s Gelebilir

Google’ın yaklaşan akıllı telefonunun Pixel 5 yerine Pixel 5s olarak isimlendirilmesi dikkat çekici. Fotoğraflardan birinde Telefon Hakkında menüsünde Pixel 5s adı iki kez görünüyor. Yeni Google telefonun görüntülerini sızdıran kişi de telefonu bu isimle anıyor, bu da bize Google’ın sürpriz bir şekilde isim değişikliği yapabileceğini gösteriyor. Tasarıma gelecek olursak, yeni Google Pixel telefonun da parmak izi okuyucusu ekran içi (ekran altı) yerine arkada olacak. Cihazın ön tarafında selfie kamerayı barındıran delik çentik tasarımı ve arka kamera modülü de onaylanmış durumda.

Bunu söylemek için çok erken olabilir ancak arka panelin fotoğrafına bakılırsa yekpare bir kasa ile karşılaşacağız ve görünürde anten çizgileri olmadığından plastik yapı daha olası.