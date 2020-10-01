Teknoloji devi Google, amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni akıllı telefon modeli Pixel 5'i duyurdu. Google tarafından yapılan duyurunun ardından insanlar heyecanla cihazın satışa sunulacağı tarihi beklerken bir YouTube tarafından Google Pixel 5 kutu açılışı videosu yayımlandı. Yeni amiral gemisini merakla bekleyen insanlar, yayımlanan video ile beraber yurt dışında satışa sunulacak olan Google Pixel 5'i görme imkanı buldu. İngiliz YouTuber tarafından yayımlanan kutu açma videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Google Pixel 5 Kutu Açılışı Videosu Neler Sunuyor?

Sergiu isimli bir YouTuber, 29 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan Google Pixel 5 modelinin kutusunu açtı. Unboxing olarak adlandırılan 4 dakika 33 saniye uzunluğundaki videoda cihazın kutusundan nelerin çıkacağını, cihazın arayüzünü ve arka yüzeyin görme imkanı elde ediyoruz. Sergiu yayımladığı video ile beraber insanların kafasında oluşan birtakım soruları gideriyor.

Yayımlanan videoya göre Google Pixel 5 kutusundan USB-C kablo ve şarj cihazı, USB-C - USB-A dönüştürücü ve Google Pixel 5 çıkıyor. Cihazın arka yüzeyinde kare şeklinde kamera diziliminin yer aldığını görüyoruz. Cihazın arka kısmında 77 derecelik görüş alanına sahip 12,2MP çözünürlüğünde ana kamera ve 107 derece görüş alanına sahip 16MP çözünürlüğüdne ultra geniş kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın arka yüzeyinde bulunuyor.

6.0 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Google Pixel 5, bu ekran üzerinde kullanıcılarıan 1080 x 2340 ve 90Hz yenileme hızı piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 765G işlemcisinden alan cihaz 8GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan Google Pixel 5'te 4080 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. OLED ekrana sahip olan cihazda ayrıca ters kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.

Sergiu isimli YouTuber tarafından yayımlanan Google Pixel 5 unboxing videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Google tarafından duyurulan yeni amiral gemisi Google Pixel 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? 5G bağlantı desteğine sahip olan cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.