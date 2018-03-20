Google Play Instant Apps Kullanıma Açıldı

Oyunları satın almadan oynama fırsatı sunan Google Play Instant Apps özelliği, bugünden itibaren kullanılmaya başlandı. İki yıl önce duyurulan özellik, Android marketi Google Play üzerinde uygulamaya konuldu.

Teknoloji devi Google’ın kendi ekosistemi içerisinde yer alan uygulamaları ve geliştirmeleri tanıttığı I/O etkinlikleri sırasında duyurulan Google Play Instant Apps, 2016 yılından bu yana geliştiriliyordu. Geliştiricilere, mağazaya ekledikleri oyunları denetme şansı sunan bu özellik, en sonunda aktif hale getirildi.

Geliştirme aşamasının ardından geçtiğimiz yıl beta sürecine giren Şimdi Dene özelliği, Mayıs 2017’de oyun stüdyolarının kullanımına açılmıştı. Oyunlarını Instant Apps’e göre uyarlamaya başlayan oyun geliştiricileri, yeterli hazırlıkları yaptıktan sonra bugün itibarıyla Google Play Şimdi Dene özelliği son kullanıcıyla buluşturuldu.

Şimdilik sadece Clash Royale, Final Fantasy XV: A New Empire ve Panda Pop oyunlarının Şimdi Dene özelliği aracılığıyla oynanabileceği söylenirken, yakın zaman sonra birçok oyunun bu özelliğe dahil edileceği, asıl amacın ise bütün uygulamaların ve oyunların Şimdi Dene sayesinde görüntülenmesinin sağlanması olduğu kaydedildi.

Google Play Şimdi Dene özelliği, kullanıcılara 2 ile 10MB arasında bir dosya indirterek, uygulamaları deneme fırsatı sunuyor. Böylece oyuncular, satın alım yapmadan önce oyunu deneyerek, satın almayacaklarına karar verebildikleri gibi oyunun ya da uygulamanın kalitesini de görmüş oluyorlar.