Google, Sanal Bir Diktatör Olabilir Mi?

Soru şu: "Google, bugünü, yarını ve geçmişi kontrol edebilen sanal bir diktatör olabilir mi?" Neden böyle bir soru sorduğumu, Google'ın kişisel bilgilerimize nasıl davrandığını inceleyerek görebiliriz. Açıkçası bilgilerimizin saklandığı, çok da büyük bir sır sayılmaz. Bugün ortaya atılan bir iddia, bu düşünceyi destekleyecek türden. Tartışmaların odağında bu kez, Google Asistan var.

Dijital çağda, artık bize ait olan özel bir şeyimiz yok denecek kadar az. İnternet ve bilhassa Google, adım attığımız her yerde dijital ayak izlerimizi kayıt altına alıyor.

Google aramalarınızdan yola çıkarak ne yaptığınızı, ne yapacağınızı ve nelerle ilgilendiğinizi tarayıp veri tabanlarında biriktiriyor. Teknoloji devinin, dijital bir evrende pek çok etnik, politik ve sosyolojik yapılaşma üzerinde dev bir hakimiyeti var.

Bu manada Google geçmişe, bugüne ve yarına müdahale edebilecek kadar veriye sahip diyebiliyoruz. 1984 isimli romanıyla faşist ve baskıcı bir düzenin portresini çizen George Orwell , “Bugünü kontrol eden hem geleceği hem de geçmişi kontrol edebilir” demişti. İşte bu noktada distopik bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tartışmanın ortasında kalıyoruz. Google, hayatımızı kontrol eden ve tek bir tuşla değiştirme gücüne sahip olan bir sanal diktatör olabilir mi?

İster komplo teorisi deyin, isterse saçmalık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni cihazlar insan hayatının içine derinlemesine bir şekilde nüfuz etmeye başladı. Bu tartışmayı alevlendirecek bir iddia da ABD ve İngiliz basınından geldi. Bu iddiaya göre Google, sesli asistan özelliği kullanıldığı zaman ses kayıtları alıyor ve bunları telefonda depoluyor.

Kullanıcıların sesli komut özelliği sayesinde internet üzerinde arama ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına imkan tanıyan bu özellik sonrasında ses kaydını telefonda gizli bir dosyanın altına kaydettiği belirtildi. Çıkan haberlerde, Google’ın cihaz kullanılmadığı zamanlarda bile ses kaydı aldığı belirtilirken, şirketin bu konuyu düzeltmek için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Google’ın Pixel akıllı telefonlarının yanı sıra bazı Android işletim sistemine ait cihazlarda da ses kayıtlarının alındığı belirtilirken, kaydedilen seslerin bir dosya altında saklandığı belirtildi.

Google'ın sanal bir diktatör olduğuna katılıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.