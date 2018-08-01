Google Sansürlü Arama Motoru ile Çin Pazarına Girecek

Google ve Çin arasında ilişkilerin çok iyi olmadığı bilinmesine rağmen teknoloji devi, Çin marketini bir kenara bırakmak istemiyordu. Çin’e tekrar girebilmek adına çalışmalar yürüttüğü bilinen Google’ın, sansürlü arama motoru projesini Çin hükümetine sunmaya hazırlandığı dile getirildi.

The Intercept isimli internet sitesi tarafından yayınlanan haberde, Google’ın Çin’e özel arama motoru üzerinde çalıştığı, sansürlü arama motoru olarak tabir edilen çalışmalarla birlikte Çin’de sansürlü olan internet sitelerinin aramalarda çıkmasının engelleneceği ve insan hakları, demokrasi, din, protesto gibi kelimeler hakkında arama yapılamayacağı, detaylarına yer verildi. Şimdilik Dragonfly olarak isimlendirilen sansürlü arama motoru için ilk çalışmaların 2017’nin bahar aylarında başladığı kaydedilirken, 6 ila 9 ay arasında tamamlanmasının planlandığı söylendi. Çalışmaların Google CEO’su Sundar Pichai ve Çinli üst düzey yetkililer arasında düzenlenen toplantının ardından başladığı ifade edildi.

The Intercept, konuyla ilgileri çeşitli resmi Google dokümanlarından aldığını iddia etti. Kendilerine ulaştırılan belgelerde Google’ın Çin’e dair yaptığı çalışmaların detaylarının yer aldığı ve sansürlü arama motorunun çalışma mantığına dair küçük ayrıntıların kullanıldığı aktarıldı.

Çin Halk Cumhuriyet, Great Firewall adı verilen internet sansür sistemini 90’lı yılların sonlarında devreye sokmuştu. Çin’de yaşayan internet kullanıcılarının düşünce özgürlüğü, politik muhaliflik, Tiannanmen Meydanı Katliamı gibi tarihi olaylara dair bilgilere ulaşmasını engelleyen internet yasakları sebebiyle Google gibi uluslararası internet şirketlerinin Çin pazarına girmesini oldukça zorlaştırmıştı.