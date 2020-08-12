Google'a Şarkı Sözlerini Çaldığı İddiasıyla Açılan Dava Reddedildi

Geçen yıl Genius, Google'ın şarkı sözlerini arama sayfasına yerleştirmesinden dolayı telif hakkı davası açmıştı. Genius'un dava girişimi federal mahkeme tarafından reddedildi. Mahkemeye göre Google şarkı sözlerini Genius'tan çalıyor iddiası doğru değil.

Genius'un Google'a açtığı şarkı sözü ihlali davasına başkanlık eden yargıç, Genius'un veri taşıma konusundaki endişelerinin meşru olduğunu söylese de, Google şarkı sözlerini Genius'tan çalıyor ve telif hakkı ihlali teşkil ettiği yönündeki iddiasına katılmadı.

Google şarkı sözlerini Genius'tan çalmıyor

Ayrıca yargıç Margo Brodie'ye göre şarkı sözlerine ek açıklamalar eklemek, Genius'a bu şarkı sözlerinin sahipliğini vermiyor. Bu haklar nihayetinde ilk etapta şarkıları yazan müzisyenlere ait olarak değerlendiriliyor.

Google şarkı sözlerini Genius'tan çaldığı iddiasına ilişkin dava açılmadan önce blog gönderisinde "Şarkı sözlerinin kaynağı için web sitelerini taramıyoruz" dedi ve ekledi: "Arama'daki bilgi kutularında gördüğünüz şarkı sözleri, doğrudan içerik sağlayıcılarından geliyor"

Google'ın rakiplerinden veri toplaması konusu, şirketin geçen ay katıldığı antitröst duruşmasında gündeme gelen bir konuydu. Genius gibi Google'ın veri çaldığını iddia eden bir başka marka Yelp olmuştu. Google'ın rekabete aykırı bir şekilde davrandığını söylendiğinde CEO Pichai "Şirketi yönettiğimde kullanıcılara istediklerini vermeye odaklandım" dedi.