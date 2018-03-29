Google, Sertifikasız Android Cihazların Uygulamalara Erişimini Engelliyor

Google, sertifikasız Android yazılımlarının kendi uygulamalarına erişimini engelledi. 16 Mart tarihinden itibaren geçerli olan Google’ın bu yeni tutumu sonucunda özellikle telefonuna çeşitli ROM’lar yükleyenler sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.

Google’ın bu kararıyla birlikte, Google tarafından sertifika almamış olan Android sürümlerini barındıran cihazlar bundan sonra Google uygulamalarına erişemeyecek. Söz konusu cihazlar, Google hesaplarına ve uygulamalarına erişmek istediğinde bir uyarı mesajıyla karşılaşıyor ve bunlara giriş yapamıyorlar.

Aslında cihazlarına kurdukları ROM’ları uzun süre kullananlar ve bunları beyaz listeye aldıranlar, Google hesaplarına ve uygulamalarına giriş yapabilecekler. Fakat eğer cihazınıza sık sık ROM yüklüyorsanız, aynı kimlik için 100 kayıt sınırı olduğundan dolayı, bir süre sonra sıkıntı yaşamanız, hesaplara ve uygulamalara giriş engeliyle karşılaşmanız muhtemel. Ayrıca Google’ın bu engelleme kararından cihaz üreticileri de nasibini alacak. Android yazılımı kullanan cihaz üreticileri, Google uygulamalarını şimdiye kadar mağazalardan ve harici kaynaklardan cihazlara yükleyebiliyorlardı. Ancak artık üreticilerin de Google’dan sertifika almaları gerekiyor.

Google bu yeni kararıyla, kendisinden sertifika almamış olan çeşitli Android yazılımlarını, sürümlerini barındıran cihazlara karşı bir savaş açmış durumda. Şirket böylece Google sertifikalarına sahip Android cihaz üreticilerinin ve bu cihazları kullanan tüketicilerin mağdur olmasını önlemeyi amaçlıyor.